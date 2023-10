Zurich: Mort d’un scootériste heurté par un camion

Un homme au guidon d’un scooter a trouvé la mort lundi, vers 9 heures, en ville de Zurich. Le conducteur d’un camion, âgé de 52 ans, a dû s’arrêter en raison de la circulation avant une bifurcation. Au moment de repartir, une collision s’est produite avec un motard pour une raison indéterminée. «Ce dernier est tombé sous le camion et a été grièvement blessé. Il a dû être réanimé sur place, puis transporté par les services sanitaires dans un état critique à l’hôpital, où il a malheureusement succombé à ses blessures», indique un communiqué de la police municipale. La cause exacte de l’accident et l’identité de la personne décédée font l’objet d’une enquête.