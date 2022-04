Hockey sur glace: Zurich n’est plus qu’à une victoire du titre national

Il ne manque plus qu’une victoire aux ZSC Lions pour soulever un dixième trophée de champion de Suisse. L’équipe de Rikard Grönborg s’est imposée 1-2 samedi à Zoug et mène désormais 3-0 dans la série. Denis Malgin (un but, un assist), auteur du but gagnant à la 52e minute, et le gardien Jakub Kovar ont été les grands artisans de ce troisième succès de rang pour le ZSC.