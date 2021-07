59 SUR 100 POINTS - Zurich perd en faveur de Vienne et Pékin dans le comparatif des villes

Zurich est synonyme de qualité de vie

Les Zurichois se disent très satisfaits du système éducatif et apprécient la propreté de leur ville, tout comme la qualité des soins médicaux, la sécurité et les espaces publics. D’après le sondage, il reste néanmoins des progrès à faire au niveau des «biens et services» et du «climat». Les habitants de la cité de la Limmat ne sont pas non plus satisfaits de l'offre en matière de «divertissement et loisirs».