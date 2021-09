Votation : Zurich Pride: 20’000 personnes pour le Mariage pour tous

Plusieurs milliers de personnes ont défilé samedi lors de la Zurich Pride en faveur des droits de la communauté LGBTQ. Elles ont revendiqué haut et fort un «oui» au Mariage pour tous, soumis en votation le 26 septembre.

Le Mariage pour tous était au cœur des slogans et des banderoles du cortège.

Sous un soleil ardent et avec force drapeaux arc-en-ciel frappés d’un «Ja» (oui) en faveur du Mariage pour tous, les participants à la Zurich Pride ont défilé en musique dans l’après-midi à l’appel de plus de 70 organisations issues des communautés lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer, a constaté un photographe de l’AFP.