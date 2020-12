Coronavirus en Suisse : Une partie de la Suisse alémanique lance la vaccination

Dès le 28 décembre, Bâle-Ville sera vraisemblablement le premier canton à vacciner. Pour les Grisons, Zurich et Saint-Gall ce sera pour le 4 janvier. La priorité est mise sur les personnes de plus de 65 ans.

Les premiers à pouvoir se faire vacciner sont les personnes de 75 ans et plus et celles qui présentent des maladies préexistantes graves. Viennent ensuite celles de 65 ans et plus. Les résidents des EMS et centres de soins devraient pouvoir se faire vacciner dès le 11 janvier. Après les personnes âgées et celles à haut risque, le personnel soignant et les résidents d’institutions auront la priorité.