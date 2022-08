Football: Zurich suffisant, Bâle décevant

Wilfried Gnonto a marqué le deuxième but zurichois jeudi.

À Belfast, la troupe de Franco Foda a ouvert la marque dès la 8e minute, au terme d’une action construite de toutes pièces par Tossin et Marchesano, à coup de géniales inspirations. Après un petit tour sur lui-même, le Béninois a transmis à Marchesano, qui d’une talonnade en profondeur, a renvoyé le ballon à l’expéditeur. En un contre un face au gardien, Tossin n’a pas tremblé (8e).

Dans les rangs zurichois, pressing et possession haute du ballon étaient de mise. Ceux-ci savaient exactement comment jouer. Conséquence, l’équipe locale s’est retrouvée à de nombreuses reprises dans la lessiveuse. Seulement, celle-ci a manqué irrémédiablement de précision lors de l’avant-dernier geste.

Bâle décevant

Dans un Brondby Stadion garni et chantant, le FC Bâle a concédé une défaite frustrante face à la formation danoise du même nom (0-1) au 3e tour des qualifications pour la Conference League. Passablement serré, ce match s’est joué sur des détails. Le score final le laisse deviner, ceux-ci n’ont pas joué en faveur des Bâlois.

Au retour des vestiaires, alors que la bataille des chiffonniers avait repris de plus belle, Brondby a brisé le statu quo. En conclusion d’une contre-attaque, Divkovic a fait gronder de bonheur l’antre des «bleu et jaune», en trompant Marvin Hitz avec assurance. À la suite de ce but, Bâle n’a pas davantage su trouver la solution qu’avant celui-ci.