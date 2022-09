Football: Zurich tient Arsenal en respect, pas au score

Dans la pratique, on a pu se rendre compte que ce Zurich au fond du gouffre en championnat avait su préparer quelques manœuvres pertinentes pour déstabiliser Granit Xhaka (copieusement sifflé dès qu’il gardait la balle plus d’une seconde en sa possession) et ses coéquipiers. Le plus dur aura été de sortir du pressing adverse, mais lorsque les hommes de Franco Foda y sont parvenus, quelques éclairs ont émergé.