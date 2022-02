Hockey sur glace – 19 matches plus tard, Ajoie retrouve la victoire

Daniela Frutiger/freshfocus

Hallelujah! Le HC Ajoie a fini par s’imposer. Pour la première fois depuis plus de trois mois et 19 revers consécutifs. Et il faut bien reconnaître que ce résultat – une délivrance pour l’équipe et tout le peuple jurassien – n’a rien d’usurpé. Il s’agit-là de la septième victoire de la saison pour les hockeyeurs bruntrutains, la deuxième obtenue à domicile face à Zurich après le 4-3 du 29 octobre.

Nommé au poste d’entraîneur jusqu’au 12 mars faute d’avoir trouvé quelqu’un pour succéder à Gary Sheehan, Julien Vauclair n’a évidemment pas pour projet d’opérer une transformation majeure dans la manière d’évoluer des hockeyeurs ajoulots. Mais changement il y a tout de même après un week-end de compétition.

Son plan d’action comporte d’ailleurs un point sur lequel l’ancien arrière de Lugano semble donner un intérêt particulier et où ses connaissances, logiquement, sont les plus importantes: établir une assise défensive aussi solide que les moyens du bord le lui permettent. En resserrant autant que possible la garde devant la cage de Tim Wolf, la lanterne rouge de Porrentruy a privé les Zurichois d’un envol programmé et ce, malgré deux fois plus de frappes adressées en direction de la cage adverse après vingt minutes (12-6).

Trois heures plus tard

Cet aplomb s’est particulièrement remarqué durant les quatre minutes passées en infériorité numérique lors de la période initiale. La veille, à Bienne, c’est aux alentours de la demi-heure qu’Ajoie avait laissé filer le match. Contre les Lions du Hallenstadion, c’est à ce moment-là qu’ils ont trouvé l’ouverture. En jeu de puissance, l’envoi de la ligne bleue de Jérôme Leduc a fait mouche. Sa septième réalisation de l’exercice est tombée comme une juste récompense, mettant du même coup un terme à près de 173 minutes de silence offensif du HCA. Près de trois heures de jeu !

Matteo Romanenghi, deux minutes auparavant, avait manqué l’ouverture après une habile feinte de corps qui a mis son contradicteur dans le vent. Puis Leduc, juste après, trouvait le poteau en jeu de puissance. Un peu plus tard, Ueli Huber connaîtra le même sort. En s’en tenant aux consignes durant 60 minutes, les Ajoulots pouvaient enfin entrevoir la perspective de remporter un match. Ce dessein a néanmoins connu un coup d’arrêt lorsque Wolf, peu de temps avant la deuxième pause, a laissé filer entre ses jambières un tir longue distance d’apparence anodine de Maxim Noreau. Deux buts identiques dans leur conception, à chaque fois inscrits par un défenseur canadien.

C’est à nouveau lors d’une situation spéciale que les Jurassiens ont retrouvé leur avantage perdu à un quart d’heure du terme suite à une reprise directe de Sebastian Wännström sur un service de Phil-Michaël Devos. Incapable de prendre le dessus sur une arrière-garde locale intransigeante, Zurich a finalement été le premier à tomber devant Ajoie depuis plus de trois mois.

Ajoie – Zurich 3-1 (0-0 1-1 2-0)

Raiffeisen Arena. 3821 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen, Fluri, Huguet et Burgy.

Buts: 29e Leduc (5 c 4) 1-0, 38e Noreau (Diem, Pedretti) 1-1, 46e Wännström (Devos/5 c 4) 2-1, 60e (59’23) Schmutz (5 c 5, dans la cage vide) 3-1.

Ajoie: Wolf; Leduc, Pouilly; Rouiller, Hauert; Birbaum, Eigenmann; Bartholet; Huber, Devos, Schmutz; Asselin, Frossard, Schweri; Frei, Romanenghi, Wännström; Bogdanoff, Macquat, Schnegg. Entraîneur: Vauclair.

Zurich: Waeber; Weber, Geering; Noreau, Marti; Trutmann, Phil Baltisberger; Guebey; Azevedo, Roe, Quenneville; Bodenmann, Malgin, Andrighetto; Sopa, Diem, Pedretti; Chris Baltisberger, Schäppi, Riedi; Aeschlimann. Entraîneur: Grönborg.

Notes: Ajoie sans Hazen, Joggi (blessés) ni Fortier (étranger surnuméraire). Zurich sans Flüeler, Krüger, Morant (blessés) ni Sigrist (malade). Tir sur le poteau de Leduc (28e) et Huber (34e). Temps mort demandé par Zurich (59e), qui évolue sans gardien (58’45-59’23).