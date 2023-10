Trois chiots abandonnés sur la A1: la police cherche des témoins

Ils sont si choux et pourtant, le 14 octobre dernier, ils ont été abandonnés dans un carton sur une aire de repos de l’autoroute A1 près de Bassdersdorf (ZH). Les petits sont âgés de cinq semaines indique la police cantonale zurichoise dans un communiqué publié jeudi.

Les petits orphelins ont d’abord été accueillis à l’hôpital vétérinaire de Zurich, où ils ont été examinés et soignés. Puis ils ont été confiés à un refuge pour animaux. Jusqu’à présent, l’enquête de la police n’a pas permis d’éclaircir les circonstances de cet abandon. La police cantonale de Zurich souligne que la négligence et l’abandon d’animaux sont punissables et constituent une violation de la loi sur la protection des animaux.