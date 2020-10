Le HC Bienne a laissé filer sa chance en première période, lorsqu’il n’a pas su exploiter les trois séquences de supériorité numérique, dont une de 44 secondes à 5 contre 3. Certes miné s par les absences de quatre attaquants titulaires (Brunner, Pouliot, Kessler et Nussbaumer), les Seelandais n’ont pas trouvé les ressources physiques et mentales pour bousculer le favori du championnat.

Les hommes de l’entraîneur Lars Leuenberger se sont montrés les plus menaçants, mais les ZSC Lions ont été les plus réalistes. Les Zurichois ont ainsi exploité deux punitions biennoises pour prendre le large à la mi-match: Simic (19e, 0-1) et Noreau (30e, 02) ont tous deux marqué en powerplay.

Ludovic Waeber invaincu

Bienne – Zurich Lions 1-5 (0-1 0-1 1-3)

Tissot Arena. 3777 spectateurs.Arbitres: MM. Wiegand, Nikolic, Dreyfus et Ambrosetti.

Buts: 19e Simic (Krüger, Hollenstein/ 5 c 4) 0-1, 30e Noreau (Andrighetto, C. Baltisberger/ 5 c 4) 0-2, 46e Sigrist 0-3, 53e Diem (Wick) 0-4, 57e Krüger (Hollenstein, Marti) 0-5, 59e Hofer (Rajala, Forster) 1-5.