La carafe d’eau à prix exorbitant: ce resto zurichois choque

La carafe d’eau coûte plus cher que le menu dans un resto zurichois.

À l’Osteria Sazio, au cœur de Zurich, un plat de pâtes coûte 14.50 francs. Des prix corrects qui ont poussé R.F. et cinq amis à manger dans ce restaurant. Mais ils ont eu de la peine à digérer au moment de recevoir l’addition. Car l’établissement leur a fait payer deux litres d’eau – en carafe – au prix de 40 francs! Pensant à une erreur, le groupe a rappelé la serveuse. Qui a confirmé le montant.

«Nous avons tous été choqués, c’est une véritable arnaque», s’emporte R.F. Notamment parce que les carafes ont été apportées à leur table directement au début du repas, sans qu’ils les aient commandées. «De plus, personne n’a pu vérifier ce qu’il y avait dedans: de l’eau du robinet ou de l’eau de marque?» critique-t-il. Les clients ont finalement payé pour éviter de faire un esclandre.

Le proprio se défend

«Ce n’est pas une arnaque», se défend Angelo Fancello, propriétaire et gérant de l’établissement. «Le prix de l’eau est écrit sur trois affiches dans le restaurant», affirme-t-il. Selon lui, l’eau est spécialement filtrée, réfrigérée et gazéifiée. Il précise aussi que si les clients commandent du vin, l’eau est alors gratuite.

Pour lui, il faut en outre prendre en compte d’autres paramètres. «Les plats principaux sont bon marché, il y a des suppléments gratuits et la nourriture est servie rapidement.» En outre, le patron rappelle qu’il paie un loyer élevé et des salaires supérieurs à la moyenne. Et il affirme: jusqu’à présent, il n’a reçu que trois plaintes concernant le prix de l’eau, affirme-t-il. Mais il le reconnaît: à l’avenir, il devra mieux communiquer ses tarifs.