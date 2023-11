Zurich: Un resto côté fixe des règles strictes aux clients

La Kronenhalle, un établissement haut de gamme. Tamedia/Urs Jaudas

On connaissait les restaurants interdits aux petits enfants. Tout autre registre à la Kronenhalle, à Zurich, qui envoie par SMS ses règles lors de la réservation. Le code vestimentaire y est par exemple précisé. Ainsi, une tenue élégante et adaptée à la saison est requise: soit business casual à midi et smart elegant le soir. Les sandales, les shorts pour hommes, les casquettes et les T-shirts ne sont pas autorisés, même pendant les chaudes journées d’été. En cas d’habillement inapproprié, le chef de service peut refuser l’accès au restaurant.

Un point important concerne les chiens. Pour venir avec son animal de compagnie, des règles précises sont appliquées avec des jauges à respecter. Seuls les «chiens de petite et moyenne taille» mesurant au maximum 60 cm et pesant au maximum 20 kg sont les bienvenus – et seulement s’ils peuvent trouver une place sous la table. «Nous vous demandons de ne pas placer de petits chiens sur une couverture du canapé.» On ne sait en revanche pas si une toise et une balance sont à disposition à l’entrée pour les dimensions de Médor.

Iriez-vous à la Kronenhalle en suivant des règles strictes? Oui. Ces règles relèvent de la bienséance. Non. Je paie cher et je fais ce que je veux. Oui. Mais quand même, c’est pousser le bouchon trop loin. Non. Je préfère un petit troquet sympa et où je peux vivre ma vie tranquille.

Parmi les autres règles en vigueur, on peut relever que l’utilisation d’ordinateurs portables dans les salles à manger de la Kronenhalle n’est «pas souhaitable». Les téléphones portables doivent être mis en mode silencieux et les appels téléphoniques doivent être «limités au strict minimum». Des règles spéciales s’appliquent également aux fumeurs. Les pauses clopes ne doivent pas dépasser le quart d’heure, cela afin de ne pas perturber le «déroulement du service». Selon le site d’information «Inside Paradeplatz», un entrepreneur qui fréquentait régulièrement la Kronenhalle et qui dépensait au moins 1000 francs par visite a été outré par le règlement intérieur envoyé par SMS.