Un coup de pouce à ceux qui acceptent un appartement plus petit 

Vous êtes un couple, vos enfants ont quitté le nid familial, votre appartement est, du coup, devenu trop grand pour vous mais quand vous regardez le marché, vous renoncez à déménager pour un appartement plus petit parce que celui-ci sera encore plus cher que le 4 pièces et demi dans lequel vous habitez depuis des années? Un lotissement d’appartements à Zurich a trouvé la solution.

Dans le but de mieux répartir les locataires dans des logements qui sont à la bonne taille pour eux, une astuce financière a été mise sur pied pour faciliter des échanges. Une famille attend un heureux événement et veut un appartement plus grand? Elle pourra échanger avec le couple ci-dessus qui cherche plus petit, tout en les protégeant de l’explosion des prix des loyers. C’est ce que raconte «Blick» jeudi. Le loyer du nouvel appart sera basé sur celui que le locataire paie actuellement, au prorata de sa nouvelle surface.

Se faire à l’idée de vivre un peu plus à l’étroit

Par exemple, quitter un 100 mètres carrés à 2000 francs permettrait de payer 1500 francs pour un 75 mètres carrés, et ainsi de suite. «Avec ce projet, nous voulons contribuer à ce que les logements soient le plus possible adaptés aux besoins des locataires», explique un responsable du projet pilote, qui a démarré cet été et dont les premiers résultats sont positifs.

Il faut dire que le constat est quasi unanime: les Suisses vivent, globalement, dans des logements trop grands pour eux (lire encadré). Pour des raisons de lutte contre la pénurie mais aussi environnementales, il faudrait limiter notre surface personnelle moyenne. L’Asloca, par exemple, a proposé de créer des limites. Un locataire seul ne pourrait pas signer pour plus de 2 pièces. La construction de nouveaux logements a aussi son importance. Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique, les nouvelles constructions, depuis quelques années, tendent à créer des appartements plus petits, après des décennies de folie des grandeurs.

Grand appartement, chauffage à foison La surface moyenne par habitant en Suisse n’a de cesse de grandir et ce n’est pas forcément par avidité personnelle. Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de personnes âgées vivent seules dans des appartements qu’elles occupaient avant en couple, voire en famille, ce qui influe sur les statistiques. Une chercheuse de l’EPFL avait étudié le phénomène sous l’angle énergétique et avait conclu que, pour des questions d’efficience (par exemple pour le chauffage), les Suisses devraient se faire à l’idée de vivre dans des appartements plus petits.

