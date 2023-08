Zurich: Une octogénaire meurt dans le couloir après un incendie

Ils ont immédiatement tenté de réanimer cette femme de 82 ans et l’ont ensuite amenée à l’hôpital où elle est décédée peu de temps après, indique la police vendredi dans un communiqué. L’incendie de l’appartement a pu être maîtrisé par les pompiers. La cause du sinistre n’est pas encore connue et fait l’objet d’une enquête.