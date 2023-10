Zurich: Femme de 76 ans et son complice arrêtés pour deal de coke

La police municipale de Winterthour a contrôlé une femme et, menant l’enquête plus avant, elle est tombée sur des trafiquants.

Deux personnes ont été interpellées dans la soirée du 3 octobre lors d’un contrôle de police. Un Serbe de 55 ans transportait avec lui une petite quantité de cocaïne et quelques centaines de francs. Une Allemande de 76 ans avait avec elle 60 grammes de coke. Une perquisition au domicile des suspects a permis de saisir environ sept kilos de marijuana, plusieurs centaines de grammes de cocaïne et environ 150 grammes d’héroïne, ainsi que plusieurs milliers de francs en espèces. Il s’est avéré que le quinquagénaire était sous le coup d’une expulsion du territoire suisse et qu’il était signalé pour être arrêté en raison d’amendes impayées.