Eclairage public: Zurich va s’assombrir pour économiser l’énergie

Éclairage public : Zurich va s’assombrir pour économiser l’énergie

Le Conseil municipal de la ville a décidé de prendre des mesures drastiques pour réduire dès ce jeudi sa consommation d’électricité. Les bâtiments publics seront notamment éteints la nuit.

La ville de Zurich risque d’être bien plus sombre qu’à l’accoutumée. 20min/Marco Zangger

La ville de Zurich va être plus sombre que d’habitude. En effet, le Conseil municipal a décidé mercredi d’éteindre avec effet immédiat l’éclairage et les enseignes lumineuses sur toutes les façades des bâtiments publics. C’est la mesure la plus visible de la première phase d’un plan d’économies d’énergie qui sera mis en œuvre dès ce jeudi, rapportent les journaux alémaniques.

Parmi les autres mesures décidées, l’éclairage sera également réduit à l’intérieur des bâtiments publics, comme dans les couloirs ou les cages d’escalier. L’utilisation de l’eau chaude dans les bâtiments administratifs sera limitée. Et l’eau des fontaines qui ne provient pas directement de sources, sera aussi coupée dès ce jeudi, même dans les fontaines emblématiques de la ville.

Les habitués des piscines verront aussi l’eau des bassins et la température ambiante baisser d’un degré. Le nettoyage extérieur des véhicules de service sera lui réduit au minimum et les déplacements seront fortement limités. Quant au traitement de l’eau, la consommation d’électricité pour l’épurer sera réduite au maximum.

Bientôt l’éclairage des rues

Dans une deuxième phase, c’est l’éclairage des rues et des chemins qui sera remis en question. La ville prévoit d’éteindre les lampadaires partout où la sécurité le permet, entre une heure du matin et 5 heures, lorsque les bus et les trams ne circulent plus, ceci au plus tard dès le 10 octobre. L’éclairage des bâtiments historiques, comme les ponts et les églises, devrait également être supprimé.

Mais ce n’est pas tout: la température ambiante dans les bâtiments administratifs sera abaissée à un maximum de 19 degrés. Dans les pièces qui ne sont pas utilisées régulièrement, elle sera réduite à 15 degrés. Enfin, les patinoires extérieures seront mises en service plus tard, en fonction de la météo.

Et il pourrait même y avoir une phase 3 si la situation se détériore. Les mesures concerneraient alors les transports publics où la température intérieure des bus, des trams et des trains pourrait chuter de 4 degrés au moins. Celle de l’eau des piscines pourrait encore être abaissée et les illuminations de Noël pourraient aussi être restreintes.

Spectacle lumineux maintenu sur le Palais fédéral À Berne, les économies d’énergie sont également en discussion. La ville a déjà décidé que les lumières illuminant les bâtiments publics historiques, comme la cathédrale, seront éteintes durant l’hiver. En revanche, elle ne renonce pas au spectacle qui illumine de manière spectaculaire chaque année le Palais fédéral, même si cette décision fâche de nombreux citoyens. Mais les autorités ont justifié mercredi dans la Berner Zeitung que le spectacle n’était que très peu gourmand en énergie. Selon la ville, un seul match de football dans un stade consomme autant d’électricité que le spectacle lumineux en cinq semaines…

Cellule de crise à Yverdon Côté romand, beaucoup de villes réfléchissent encore à un plan d’action pour économiser l’énergie mais aucune décision concrète n’a encore été prise. À l’image de la ville d’Yverdon qui a présenté lundi son dispositif pour affronter une potentielle pénurie d’électricité et de gaz cet hiver. Elle a mis en place une cellule de crise. Parmi les pistes envisagées: une baisse de la température dans les bâtiments publics ou encore une diminution de l’éclairage public.