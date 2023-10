Vaste zone bouclée après un incident chimique à Zurich

Branle-bas de combat à la Pfingstweidstrasse de Zurich, ce vendredi soir. Un incident chimique s’est produit à quelque pas de la Prime Tower, selon l’application Alertswiss. La police confirme que des «substances toxiques ont été libérées» et une vaste zone a été bouclée. Peu après 20 heures, le feu vert a toutefois été donné via Alertswiss. L'événement est limité aux Pfingstweidstrasse 3, 9 et 11. La zone reste néanmoins bouclée, même si il n'y a aucun risque sanitaire. Deux produits chimiques auraient réagi dans un baril. Quelques personnes ont présenté des symptômes légers.