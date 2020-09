Votations 27 septembre : Zurich vote sur des axes pour vélos et son stade de foot

Les électeurs devront se prononcer dimanche sur un réseau d’axes cyclistes interdits aux voitures mais aussi sur le plan d’aménagement du futur stade de football.

Les votants ont approuvé en novembre 2018 le principe de la construction d’un nouveau stade de football sur le site du Hardturm par 53,8%. Ils votaient alors sur la cession à un prix préférentiel de 55’000 m2 à des investisseurs privés dont Credit Suisse pour y bâtir une arène de 18’500 places, des logements abordables et deux tours habitables de plus haut standing.

Un an plus tard, les opposants au projet ont saisi le référendum contre le plan d’aménagement du projet. La communauté d’intérêts «Freiräume Zürich West» dénonce principalement la disparition des jardins urbains installés sur la friche de l’ancien stade, la perte d’espaces de liberté en ville et la construction de deux tours «surdimensionnées» de 137 mètres.