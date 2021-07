JO de Tokyo : Zverev brise le rêve de Djokovic

Novak Djokovic ne sera pas champion olympique: le Serbe, No 1 mondial et grand favori à Tokyo, a été éliminé en demi-finale des Jeux olympiques par Alexander Zverev, 1-6 6-3 6-1.

L’Allemand, 5e mondial, affrontera en finale dimanche le Russe concourant sous bannière neutre Karen Khachanov (25e), qui s’est défait un peu plus tôt de l’Espagnol Pablo Carreno. Arrivé en demi-finale sans perdre le moindre set et en ne laissant que des miettes à ses adversaires, Djokovic a craqué sous la pression de Zverev, à l’issue d’un match de haut vol.

Alors qu’il avait un set d’avance et avait fait le break dans le deuxième, la machine serbe s’est soudainement grippée et Zverev a haussé son niveau de jeu pour remettre les compteurs à zéro. Dans la troisième manche, Djokovic s’est effondré et s’est retrouvé rapidement mené 4-0, avant que Zverev ne l’emporte après 2h05 de combat.