Tennis : Zverev élimine la pépite Alcaraz en quarts à Roland-Garros

L’Allemand, No 3 mondial, est venu à bout du jeune phénomène espagnol en quatre sets 6-4 6-4 4-6 7-6 (9/7). Il défiera, en demi-finale, le vainqueur du choc entre Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Le phénomène espagnol Carlos Alcaraz, (ATP 6) a été éliminé par Alexander Zverev (ATP 3) 6-4 6-4 4-6 7-6 (9/7), mardi en quarts de finale de Roland-Garros, et c’est l’Allemand qui affrontera Novak Djokovic ou Rafael Nadal en demies.

«Je me suis fait dessus… Je savais que je devais jouer mon meilleur tennis aujourd’hui, du début à la fin. Je suis content d’avoir réussi», a déclaré l’Allemand de 25 ans.

«Il revenait fort… C’est un joueur incroyable, je lui ai dit au filet qu’il allait gagner ce tournoi beaucoup de fois, pas seulement une. J’espère que je vais pouvoir le gagner avant qu’il se mette à tous nous battre et qu’on n’ait plus aucune chance», a ajouté le champion olympique de Tokyo.

Zverev prend sa revanche

Solide sur son service, l’Allemand n’a concédé qu’une balle de break dans le premier set, qu’il a sauvée, et il lui a suffi d’un break pour se détacher 3-2 et remporter la première manche.

Dans la deuxième, Alcaraz a eu une balle de break pour mener 3-1 mais n’a pas su la concrétiser et c’est de nouveau l’Allemand qui a pris le service de l’Espagnol pour mener 4-3.

Alcaraz avait les faveurs du public

La troisième manche a longtemps été indécise. A 4-4, Alcaraz a sauvé une balle de break particulièrement importante d’une amortie magique et a finalement remporté son jeu de service. Et c’est sur une nouvelle amortie que l’Espagnol a provoqué la faute de Zverev et remporté la troisième manche.