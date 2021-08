JO de Tokyo - Zverev en or plutôt que Djokovic

En battant nettement Khachanov en finale, 6-3, 6-1, il remporte le titre le plus prestigieux de sa carrière, lui qui à 24 ans, et malgré déjà 15 titres sur le circuit ATP – dont 4 Masters 1000 – court toujours après son premier Grand Chelem.

Or: Alexander Zverev (ALL)

Mais la plus grande surprise est venue de la chute en demi-finale du No 1 mondial, Novak Djokovic, grand favori venu au Japon pour remporter son premier titre olympique mais battu par Zverev vendredi. Il en repart finalement bredouille et diminué par une blessure à l’épaule et un «épuisement physique et mental». Peu rassurant à un mois de l’US Open (30 août-12 septembre).