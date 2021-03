Tennis : A l’autre bout du monde, Zverev est devenu papa

L’ex-compagne du joueur allemand de 23 ans a donné naissance à une petite fille jeudi à Berlin.

Zverev est au Mexique

Comme le rappelle Bild, Alexander Zverev et Brenda Patea ne sont restés ensemble que quelques mois, entre la fin 2019 et l’été 2020. Leurs relations se sont depuis distendues. «Nous n’avons aucun contact, avait écrit son ex sur Instagram en février. Jusqu’à présent, il ne s’est pas manifesté.» La future maman avait décliné, en octobre déjà, la possibilité d’une garde partagée, toujours selon le média allemand.