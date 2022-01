Tennis : Zverev et Monfils ont dominé leur sujet à Melbourne

L’Allemand et le Français se sont imposés en trois sets lors de leur match du deuxième tour de l’Open d’Australie. Ils joueront en 16es de finale.

«Je me sens bien, j’ai gagné, a-t-il lancé. L’ambiance a été super et j’espère qu’elle sera encore plus forte par la suite. Je m’étais préparé à ce que tout le monde soit contre moi et me siffle. Pour ou contre moi, ce qui me plaît, c’est qu’il y ait de l’ambiance.»