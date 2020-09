Tennis : Zverev et Thiem joueront le titre à New York

L’Allemand (en cinq sets face à Carreño) et l’Autrichien (en quatre manches contre Medvedev) se sont qualifiés pour la finale de l’US Open.

Leur dernier duel a eu lieu en demi-finale de l’Open d’Australie, en janvier dernier, mais cette fois, Dominic Thiem et Alexander Zverev, vainqueurs vendredi de Daniil Medvedev et Pablo Carreño, s’affronteront pour un sacre à l’US Open, le premier en Grand Chelem pour l’un ou l’autre.

«Un peu chanceux»

Sa quatrième finale en Majeur, Thiem (3e mondial) ne l’a pas volée face à Medvedev (5e), qui n’a pas non plus démérité. Mais là où la solidité de l’Autrichien a été constante, le Russe a payé cher quelques écarts, lui qui fut tout aussi impressionnant durant cette quinzaine – il n’avait pas perdu un seul set jusque-là.

«J’étais au plus bas»

Plus tôt, Alexander Zverev a lui réussi à renverser une situation compromise, pour finalement venir à bout de Pablo Carreño en cinq sets. «Je ne peux pas être plus heureux, c’est la première fois que je gagne après avoir été mené deux sets à zéro et je le fais à ce stade», s’est exclamé le 7e mondial, avant de vite reprendre ses esprits: «Je sais que la plus haute marche reste à franchir.»