Tennis : Zverev va découvrir le dernier carré à Roland-Garros

Alexander Zverev (N°6 mondial) s'est qualifié pour sa première demi-finale de Roland-Garros en dominant nettement Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46) 6-4, 6-1, 6-1.

Alexander Zverev a pris le meilleur sur Alejandro Davidovich Fokina. AFP

«Evidemment c'est très sympa d'être en demi-finale, mais ça ne me suffit pas», a lancé Zverev qui a déjà joué deux demies en Majeur, toutes deux en 2020: à l'US Open, où il s'était imposé face à Pablo Carreno Busta avant de perdre en finale face à Dominic Thiem, et à l'Open d'Australie, où il avait été battu par le même Thiem.

«Je joue plutôt bien, j'espère pouvoir continuer à jouer aussi bien et peut-être même mieux en demi-finale», a-t-il insisté.

Après deux quarts sur la terre battue parisienne (2018 et 2019), le vainqueur du Masters 1000 de Madrid en mai est donc parvenu à se hisser dans le dernier carré.

Contre Davidovich Fokina, qui n'avait jamais joué de quart en Majeur, la première manche a été décousue. L'Espagnol a fait le break d'entrée, mais Zverev a immédiatement recollé. Nouvel échange de jeux de service pour passer de 2-2 à 3-3.

Puis l'Allemand a repris le service de Davidovich Fokina pour se détacher 5-3 et servir pour le set. Mais l'Espagnol a une fois de plus refait son retard avant de perdre une quatrième fois son jeu de service pour céder la manche après 47 minutes de jeu.

«Après le premier set, mon jeu de fond de court s'est beaucoup amélioré. Au début, je ne pense pas que je jouais si bien que ça», a estimé Zverev.

Le deuxième set a été à sens unique, l'Allemand enchaînant cinq jeux d'affilée à partir de 1-1. Et il a poursuivi sur sa lancée sans que l'Espagnol, malgré quelques coups inspirés, ne parvienne à renverser le match.

Premières aussi pour Zidansek et Pavlyuchenkova

Chez les dames, les inattendues Tamara Zidansek et Anastasia Pavlyuchenkova se sont invitées en demi-finales, une première en Grand Chelem dans leur carrière, toutes deux au bout de matches à rallonge.

Zidansek, 85e mondiale et opposée à l'Espagnole Paula Badosa (35e), la joueuse ayant engrangé le plus de victoires sur terre battue en 2021, a eu besoin d'un peu moins de deux heures et demie pour s'imposer 7-5, 4-6, 8-6. Zidansek, qui joue à 23 ans son troisième Roland-Garros, y avait chuté au premier tour lors de ses deux premières apparitions.

«Aujourd'hui (mardi), c'était une grosse opportunité d'aller en demi-finales pour nous deux, et j'imagine que j'ai un peu mieux maîtrisé mes émotions qu'elle. Mais c'était une bataille difficile», explique Zidansek, en tête d'un set et d'un break avant d'avoir à endiguer le réveil de Badosa.

Pavlyuchenkova, 29 ans et en quarts de finale en tournoi majeur pour la septième fois, dix ans après son premier, a elle ferraillé un peu plus de deux heures et demie avec la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 22), sa partenaire de double, pour franchir ce cap pour la première fois, 6-7 (2/7), 6-2, 9-7.

«J'étais hyper nerveuse ce matin, parce qu'en plus je devais jouer contre Elena, mentalement c'était très dur», raconte-t-elle.

Après avoir égalisé à une manche partout, la Russe avait fait le plus dur en s'emparant du service de la grande et puissante Kazakhe (1,84 m) au début du set décisif. Mais Rybakina a recollé, et même breaké (3-2), avant que Pavlyuchenkova égalise et finisse par avoir le dernier mot. «L'important, c'était de retourner son service. C'était la clé», résume-t-elle.

Les deux derniers quarts de finale dames, qui opposent la Polonaise Iga Swiatek (WTA 9), championne sortante, à la Grecque Maria Sakkari (WTA 18), et la jeune Coco Gauff (WTA 25) à la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 33), sont programmés mercredi.

Comme les deux derniers quarts de finale messieurs, entre Rafael Nadal et Diego Schwartzman (ATP 10), et Novak Djokovic et Matteo Berrettini (ATP 9).