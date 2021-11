Les fans de One Piece se sont pressés dans une salle de cinéma parisienne ce week-end où était projeté le 1’000e épisode de la série japonaise diffusée depuis octobre 1999. L’adaptation animée du manga d’Eiichiro Oda, qui suit les aventures de Luffy et de l’équipage du Chapeau de Paille, bat des records de longévité et suscite un véritable engouement en France.

(Video: AFP/lch)

