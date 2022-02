13 femmes et jeunes filles sont mortes en tombant au fond d’un puits. Pendant les cérémonies d’un mariage dans un village, elles étaient assises sur une ancienne plaque métallique, obstruant le puits. La structure n’a pas supporté le poids et les victimes sont tombées et ont été écrasées par les décombres.

