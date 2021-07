Dix-sept individus ont été arrêtés, dont quinze Colombiens et deux Américains, pour leur implication dans le meurtre du président Moïse, criblé de balles à son domicile dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé jeudi soir la police du pays lors d’une conférence de presse.

