Lundi 27 juin, un camion transportant des migrants a été découvert avec 46 cadavres dans sa remorque. Le véhicule a été trouvé par un individu travaillant non loin, il a entendu un appel au secours et s’est approché pour voir. Il devait faire plus de 50 degrés à l’intérieur.

(Video: AFP / BAO)