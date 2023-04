L’action se passe à La Corogne, au nord-ouest de l’Espagne. On y voit un homme quitter tranquillement la salle avec ses affaires quand, dix secondes plus tard, une terrible explosion ravage le magasin. La façade n’a pas survécu et les dégâts matériels sont conséquents. Un véritable miracle que l’homme soit parti à temps.

(Video: La Vanguardia / fch)