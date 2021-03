La Tessinoise de 29 ans a ainsi été filmée par les caméras de SRF en train de pester. Dans la vidéo ci-dessus on l’entend ainsi dire, sans doute au téléphone: «Je suis censée m’excuser? Et aller voir le président pour lui dire que la piste est bonne?» Avant de poursuivre en suisse-allemand: «Leck mich am Arsch, dass ich noch zum Präsidenten gehen soll», que l’on peut traduire par «ils peuvent toujours aller se faire foutre pour que j’aille voir le président». En visionnant les images, il est difficile de juger si Lara Gut-Behrami savait qu’elle était filmée. Et si elle ne nomme pas le «président» auquel elle fait référence, difficile de ne pas penser à Marius Robyr, président des épreuves de Coupe du monde de Crans-Montana (VS).

(Video: SRF)