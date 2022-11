Ils sont passionnés d'alpinisme, ils ont entre 22 et 25 ans et ils se sont mis au défi de gravir un sommet à plus de 6000 mètres en septembre. Au Chomochior (6270 m), le groupe a dû affronter des conditions extrêmes, la température atteignait parfois les -15 degrés.

(Video: 20min/Vanessa Lam)