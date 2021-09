Un influent avocat américain, dont la femme et le fils ont été tués, s’est rendu à la police de Caroline du Sud et a été inculpé de fraude à l’assurance et de faux témoignage pour avoir organisé, sans succès, son propre meurtre, au cœur d’une affaire à tiroirs qui tient les Etats-Unis en haleine.

(Video: AFP/iae)