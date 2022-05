Ils sont la preuve que l’amour est plus fort que tout. Les images d’un couple de jeunes Ukrainiens, dansant le jour de leur mariage, sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Et pour cause : la scène se déroule dans un hôpital et la jeune mariée est une infirmière mutilée de guerre.

(Video: @ua_parliament / fch)