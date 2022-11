Scène digne de vidéo gag en Bundesliga, samedi lors du match entre le Borussia Dortmundet Bochum (3-0). Le capitaine de Bochum Anthony Losilla se trouvait blessé au sol lorsque le médecin de son équipe est arrivé en courant, a glissé et lui a asséné un coup de pied involontaire. Heureusement, le kiné portait des baskets et non des crampons. (Video: ARD/cga)