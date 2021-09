Lugano (TI) - Arrestation digne d’un film d’action au bord du lac

La police tessinoise a procédé à une arrestation digne d’un film d’action au bord du lac. «Une auto aux plaques françaises a été arrêtée par deux véhicules avec à leurs bords des policiers en civil. Une voiture l’a bloquée depuis l’avant et l’autre depuis l’arrière, puis les policiers ont braqué leurs armes contre les personnes à bord et les ont arrêtées», a expliqué un témoin à tio.ch/20minuti.ch. Les deux hommes à l’intérieur de la voiture n’ont pas opposé de résistance. Contactée par nos confrères tessinois, la police cantonale a confirmé l’arrestation. Elle est intervenue dans le cadre d’une enquête relative à des crimes contre le patrimoine, mais n’a pas donné plus d’information, l’enquête étant toujours en cours.