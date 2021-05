Milan (I) - Attaqué par un pitbull, un policier lui tire dessus et blesse deux passants

Nuit mouvementée, jeudi soir à Milan (I). Alertés qu’une tentative de vol était en cours, des policiers sont intervenus sur une place encore noire de monde après minuit. Les agents se sont retrouvés face à un malfrats et deux pitbulls. L’individu a alors donné l’ordre aux chiens d’attaquer les policiers. L’un d’entre eux a été mordu aux bras et aux jambes. Il a dû être hospitalisé. Pour se défendre, l’agent a dû tirer sur le chien, mais l’une des balles a touché deux personnes présentes sur la place, les blessant légèrement. Les animaux ont réussi à s’enfuir. L’un d’entre eux a été retrouvé dans une clinique vétérinaire. Il est blessé, mais en bonne santé. La police a arrêté l’auteur présumé de la tentative de vol et propriétaire des pitbulls.