Le groupe d'experts de l’organe international chargé d’analyser scientifiquement les changements climatiques se réunit lundi pour deux semaines. Ceci afin de valider le premier volet de leur sixième rapport sur le climat mondial. Un rapport de référence qui devrait conforter les appels à agir plus vite et plus fort contre le réchauffement de la planète.

(Video: AFP/iae)