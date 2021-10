«Soirée meules» à Molondin (VD) – «Au fond, c’était juste pour rire»

Après le «bad buzz», le succès. La «soirée meules» organisée par la Jeunesse de Molondin-Donneloye, a battu son plein samedi. Entre 21h et 4h du matin, la fête a attiré plus de mille personnes, et jusque derrière la barrière de rösti. Un record pour cette «petite société», qui a préféré prendre le thème de sa soirée «avec humour». La restriction d’entrée offrant la gratuité «poitrines proéminentes» a toutefois été revue.



(Video: 20min/Vanessa Lam/lvb)