«On ne veut pas devenir comme l’Islande»: Au Groenland, le dilemme du tourisme dans un monde de glace en péril

Venus des quatre coins du monde, les touristes se pressent à Ilulissat, sur la côte ouest du Groenland, point de vue privilégié sur des paysages exceptionnels de glaciers et d’icebergs. Les habitants de l’île, en première ligne du réchauffement climatique, cherchent l’équilibre entre la conservation de leur mode de vie et l’opportunité que représentent ces visiteurs toujours plus nombreux.

(Video: AFP/chs)