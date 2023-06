Construit entre les années 1 et 650 avant J.-C. par le peuple Nasca, le réseau d’aqueducs des régions de la côte centrale du Pérou transforme le sable du désert en terre fertile, un patrimoine inestimable qui fournit encore aujourd’hui de l’eau à des générations d’agriculteurs et attire également les scientifiques et les touristes.

(Video: AFP/lch)