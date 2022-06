Journée des personnes sourdaveugles: Au resto sans voir ni entendre

Du 23 au 30 juin, 28 restaurants suisses invitent leurs clients à se mettre dans la peau d’une personne sourdaveugle le temps d’un repas. A l’occasion de la Journée de la surdicécité, l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles s’est alliée à ces établissements pour proposer cette expérience. En Suisse, plus de 57 000 personnes sont atteintes de déficiences visuelles et auditives. Prénommée «A table ! - en situation de surdicécité», l’action a pour but de sensibiliser la population.

(Video: Marvin Ancian)