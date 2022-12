Coupe du monde: Mbappé dépasse Ronaldo et Maradona avec ce but

Kylian Mbappé a inscrit deux des trois buts de la victoire des Bleus en huitième de finale face à la Pologne (3-1), le prodige français prend la tête du classement des buteurs avec 5 réalisations depuis le début de la compétition. C’est aussi son neuvième but en phase finale de Coupe du monde (deux participations 2018 et 2022), soit un de mieux que Cristiano Ronaldo (2006, 2010, 2014, 2018 et 2022) et Diego Armando Maradona (1982, 1986, 1990 et 1994). Il revient à hauteur de Lionel Messi (9 buts en 5 Coupes du monde 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022).

(Video: RTS 2/cga)