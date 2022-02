Etats-Unis – Bagarre entre ados : les policiers ne menottent que le jeune noir

La police du New Jersey a ouvert une enquête interne après une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et les télévisions américaines. Une violente bagarre avait éclaté entre deux ados dans un centre commercial du New Jersey. Deux policiers arrivent et séparent brutalement les deux jeunes hommes, mais alors que le jeune Noir est menotté et violemment plaqué au sol, la police fait s’asseoir l’adolescent blanc.

(Video: AFP / BAO)