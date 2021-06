17 ans et 349 jours. Voici l’âge de Jude Bellingham, qui en remplaçant Harry Kane est devenu ce dimanche 13 juin le plus jeune joueur de l’histoire a avoir participé à l’Euro. Il est également le plus jeune joueur de l’Angleterre à disputer un tournoi majeur (Coupe du Monde et Euro).

