Des motards entre 16 et 25 ans se réunissent en zone industrielle pour faire vrombir leurs motos et se mettre sur la roue arrière. La police condamne fermement ces agissements illégaux et cherche à faire de la prévention face à une pratique en augmentation, du fait notamment de l’essort des réseaux sociaux.

Vidéo: Sébastien Anex