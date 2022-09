Six mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une frappe russe a fait mercredi, le jour de la fête nationale ukrainienne, au moins 25 morts dans l'est du pays. Plus à l'ouest et aussi en Suisse, l'esprit n'était malgré tout pas à la fête malgré l'organisation de célébrations.

(Video: Anastasiia Lebedieva/dbr/cga )