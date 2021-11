La fondue en plein désert, c'est possible à Dubaï

Une fondue au milieu du désert? Possible! Une chaîne d’hôtels suisse, qui vient de s’installer dans la Business Bay de Dubaï, propose un cadre et une carte «bien de chez nous». Outre l’émincé de veau à la zurichoise, la fondue au fromage se place comme étant LE met à tester. À noter que même les Suisses y trouveront une touche d’exotisme: là-bas, on peut la déguster avec des ingrédients inédits dans un mélange d’environ dix fromages.



(Video: 20min/Sophie Zuber, Vanessa Lam)