COP27: Agriculture et climat :

Les agriculteurs qui participent à la conférence de Charm el-Cheikh de 2022 sur les changements climatiques en Égypte, ont décrit les nouveaux défis et problèmes qu’ils rencontrent en raison du changement climatique. Ce dernier exacerbe la perte de terres arables à mesure que les températures augmentent et que les précipitations deviennent plus irrégulières.





(Video: AP/Pexels/chs)