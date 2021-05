Dès ce 31 mai, l’obligation du télétravail en Suisse est devenue une simple recommandation pour les entreprises proposant un dépistage hebdomadaire. Pensées à celles et ceux qui s’étaient bien habitués à rester peinards sans devoir supporter les collègues envahissants. On est donc tous de retour en même temps, et c’est parti pour durer...